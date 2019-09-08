Обучиться работать в Excel

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Обучиться работать в Excel

Новое сообщение feropontova » 08 сен 2019, 01:24

Друзья решила познать тонкости работы в Excel, кто может порекомендовать информационный бесплатный сайт с обзорами данной программы?


feropontova
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Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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