Обучиться работать в Excel
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Обучиться работать в Excel
Друзья решила познать тонкости работы в Excel, кто может порекомендовать информационный бесплатный сайт с обзорами данной программы?
- feropontova
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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