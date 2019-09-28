Упаковка

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Упаковка

Новое сообщение TukTuk » 28 сен 2019, 08:47

Кто какие магазины торгующие упаковочной продукцией знает? Конкретно интересует закупка коробок.


TukTuk
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Упаковка

Новое сообщение lynaaa » 28 сен 2019, 13:29

Коробок каких? Написал бы что-ли нужный размер и прочие характеристики.
lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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