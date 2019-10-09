Условия

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Условия

Новое сообщение LVS » 09 окт 2019, 15:47

Планирую устроиться в такси поработать в мешсезонье между вахтами, вот вопрос где лучше условия, в какой службе?


LVS
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Условия

Новое сообщение glebushka » 09 окт 2019, 21:18

LVS писал(а):Планирую устроиться в такси поработать в мешсезонье между вахтами, вот вопрос где лучше условия, в какой службе?

Ну это выгодно, вон знакомый 1000 долларов имеет но он в самой популярной службе такси работает

glebushka
Писатель
 
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Работа, курсы, образование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group