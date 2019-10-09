Условия
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Условия
Планирую устроиться в такси поработать в мешсезонье между вахтами, вот вопрос где лучше условия, в какой службе?
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Условия
LVS писал(а):Планирую устроиться в такси поработать в мешсезонье между вахтами, вот вопрос где лучше условия, в какой службе?
Ну это выгодно, вон знакомый 1000 долларов имеет но он в самой популярной службе такси работает
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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