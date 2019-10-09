glebushka » 09 окт 2019, 21:18

LVS писал(а): Планирую устроиться в такси поработать в мешсезонье между вахтами, вот вопрос где лучше условия, в какой службе?

Ну это выгодно, вон знакомый 1000 долларов имеет но он в самой популярной службе такси работает