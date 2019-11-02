Поиск работы в Москве

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Поиск работы в Москве

Новое сообщение Liberator » 02 ноя 2019, 14:22

Пытаюсь найти себе хорошую работу и вот сейчас пытаюсь искать везде где могу но от этого толку практически нет никакого,вы мне можете дать совет как и где лучше всего можно найти работу в Москве ?


Liberator
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Re: Поиск работы в Москве

Новое сообщение Laurent » 02 ноя 2019, 16:32

Найдите какой нибудь центр занятости и там узнайте,я вот просто знаю что именно там и могут предложить вакансию,если у вас имеется образование то это будет на много лучше и можно на много проще получить предложение.
Laurent
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Re: Поиск работы в Москве

Новое сообщение Alyabyev » 02 ноя 2019, 18:51

Хорошую работу в центре занятости точно не предложат потому что они привыкли предлагать только работу грузчиками или же уборщиками так что я сам себе искал по разным доскам объявлений себе работу,нашел на этой доске https://www.bixti.ru на ней есть не мало очень хороших предложений на счет работы,оклады предлагают очень хорошие да и вообще там работы очень много есть хорошей.
Alyabyev
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