Поиск работы в Москве
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Поиск работы в Москве
Пытаюсь найти себе хорошую работу и вот сейчас пытаюсь искать везде где могу но от этого толку практически нет никакого,вы мне можете дать совет как и где лучше всего можно найти работу в Москве ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Поиск работы в Москве
Найдите какой нибудь центр занятости и там узнайте,я вот просто знаю что именно там и могут предложить вакансию,если у вас имеется образование то это будет на много лучше и можно на много проще получить предложение.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Поиск работы в Москве
Хорошую работу в центре занятости точно не предложат потому что они привыкли предлагать только работу грузчиками или же уборщиками так что я сам себе искал по разным доскам объявлений себе работу,нашел на этой доске https://www.bixti.ru на ней есть не мало очень хороших предложений на счет работы,оклады предлагают очень хорошие да и вообще там работы очень много есть хорошей.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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