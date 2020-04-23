gambit » 23 апр 2020, 20:38

Хочу донести до вас самое главное. Чтобы начать вести серьёзный

бизнес и заработок в интернете, неважно чем вы будете заниматься,

будь то это какие-либо проекты, товары или интернет магазины,

для всего этого вам нужно уметь привлекать очень большой трафик.

Все ваши партнеры и клиенты в данную минуту пишут

запросы в поисковиках гугл, яндекс, ютуб.

В интернете очень большое количество различной информации, разных

обучающих курсов о том как зарабатывать в сети от 6000 в сутки, и большинство

из этих курсов пустышки так как они просто не работают. Запомните, что

весь бизнес в интернете продвигается только благодаря трафику.

В Бизнес навигаторе вам всё покажут, от начала и до первых денег.

По каким причинам 95% людей не могут заработать в сети?

Если меня сейчас спросить, почему люди не могут

иметь деньги в сети, не смотря на то что в интернете

пользователей стало в тысячи раз больше, по сравнению

если вернуться на 5 лет назад и всего 5% из них делают деньги?

То мой ответ это чистая правда – все, кто приходят за деньгами

в интернет, у них нет тех инструментов для построения

своего денежного фундамента.

В чём кроется секрет?

Ваша основная задача научиться делать сайты, писать статьи,

создавать видео ролики, уметь наполнять и создавать

интернет магазины, знать откуда и как брать трафик.

Только после этого у вас будут деньги.

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