Узнать актуальную информацию относительно уровня зарплат специалистов в конкретных направлениях. В отчете будет учтена специфика региона, уровень компетенции сотрудников, особенности формирования стоимости услуг специалиста в конкретном направлении бизнеса.
Осуществить анализ рынка заработных плат специальностей, востребованных в компании, и уровнем, который на сегодняшний день актуален. Это позволит своевременно корректировать оплату труда сотрудникам фирмы, и предотвратить утечку важных кадров.
Узнать не только об уровне зарплат на рынке, но и о методах их начисления. Причем это будет информация актуальная для сегмента, в котором осуществляет свою деятельность компания.
Я заказывал обзор рынка заработных плат у https://smarthr.kz/ru/salary-survey