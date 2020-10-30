Semenka » 30 окт 2020, 02:07

Чтобы знать текущую ситуацию на рынке труда необходимо проводить соответствующие исследования. Актуальная информация позволит формировать фонд заработной платы на основе объективных данных. Мониторинг рынка заработных плат — задача достаточно трудоемкая. Поэтому лучше всего доверить её стороннему исполнителю, которые специализируется на оказании подобных услуг.Анализ заработных плат на рынке труда позволит решить массу задач:

Узнать актуальную информацию относительно уровня зарплат специалистов в конкретных направлениях. В отчете будет учтена специфика региона, уровень компетенции сотрудников, особенности формирования стоимости услуг специалиста в конкретном направлении бизнеса.

Осуществить анализ рынка заработных плат специальностей, востребованных в компании, и уровнем, который на сегодняшний день актуален. Это позволит своевременно корректировать оплату труда сотрудникам фирмы, и предотвратить утечку важных кадров.

Узнать не только об уровне зарплат на рынке, но и о методах их начисления. Причем это будет информация актуальная для сегмента, в котором осуществляет свою деятельность компания.

Я заказывал обзор рынка заработных плат у https://smarthr.kz/ru/salary-survey