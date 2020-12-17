Услуги разнорабочих

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Услуги разнорабочих

Новое сообщение Laluna » 17 дек 2020, 09:58

Здравствуйте. Срочно нужно двадцать человек разнорабочих на склад, но я не знаю, где искать персонал? Буду вам благодарна, если поделитесь контактами компаний, которые занимаются предоставлением этой услуги в Екатеринбурге, что скажете?


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Re: Услуги разнорабочих

Новое сообщение Неваляшка » 17 дек 2020, 10:15

Скажу, что обязательно нужно прогуляться по страницам разных сайтов, а потом только оставить заявку на сотрудничество. Я уверена – вопрос будет решён в максимально сжатые сроки, разнорабочие уже через три дня после оставленной заявки на vorkers.ru приехали по указанному адресу, и вышли на работу. Думаю, что проще обращаться за помощью в компании, которые готовы предложить аутсорсинг, чем пытаться все вопросы и нюансы организационного плана решить самостоятельно. Теперь наше предприятие на постоянной основе будет взаимодействовать с этой компанией.
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Re: Услуги разнорабочих

Новое сообщение Dkinaret » 27 янв 2021, 01:36

А ведь на самом деле хороших работников и сложновато найти - стоит немало времени потерять
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Re: Услуги разнорабочих

Новое сообщение Selefab » 27 янв 2021, 01:39

Не так все и печально на рынке труда, а даже можно сказать и стало проще, так как есть уже и аутсорсинг. Я сам обращался в фирму https://leaderg.ru/autsorsing/kurerov , чтобы мне нашли курьеров. За пару дней 4 человека мне дали, которые неплохо выполняют свою работу.
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