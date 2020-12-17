Laluna » 17 дек 2020, 09:58

Здравствуйте. Срочно нужно двадцать человек разнорабочих на склад, но я не знаю, где искать персонал? Буду вам благодарна, если поделитесь контактами компаний, которые занимаются предоставлением этой услуги в Екатеринбурге, что скажете?