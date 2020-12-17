Услуги разнорабочих
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Услуги разнорабочих
Здравствуйте. Срочно нужно двадцать человек разнорабочих на склад, но я не знаю, где искать персонал? Буду вам благодарна, если поделитесь контактами компаний, которые занимаются предоставлением этой услуги в Екатеринбурге, что скажете?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Услуги разнорабочих
Скажу, что обязательно нужно прогуляться по страницам разных сайтов, а потом только оставить заявку на сотрудничество. Я уверена – вопрос будет решён в максимально сжатые сроки, разнорабочие уже через три дня после оставленной заявки на vorkers.ru приехали по указанному адресу, и вышли на работу. Думаю, что проще обращаться за помощью в компании, которые готовы предложить аутсорсинг, чем пытаться все вопросы и нюансы организационного плана решить самостоятельно. Теперь наше предприятие на постоянной основе будет взаимодействовать с этой компанией.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Услуги разнорабочих
А ведь на самом деле хороших работников и сложновато найти - стоит немало времени потерять
- Dkinaret
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Услуги разнорабочих
Не так все и печально на рынке труда, а даже можно сказать и стало проще, так как есть уже и аутсорсинг. Я сам обращался в фирму https://leaderg.ru/autsorsing/kurerov , чтобы мне нашли курьеров. За пару дней 4 человека мне дали, которые неплохо выполняют свою работу.
- Selefab
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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