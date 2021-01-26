Кто нибудь имеет опыт работы в Польше легально?

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Кто нибудь имеет опыт работы в Польше легально?

Новое сообщение АртемKolls » 26 янв 2021, 15:03

Кто нибудь имеет опыт работы в Польше легально? Какие нужны для этого документы? Может быть есть какие нибудь моменты о которых мне нужно знать?


АртемKolls
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 15:02
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