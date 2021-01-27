У меня сессия из 11 предметов + дипломная работа на носу.
Просто кринж... как мне ее писать если я понимаю что что бы я не написал - они прикопаются и еще не примут?
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У меня сессия из 11 предметов + дипломная работа на носу.
Просто кринж... как мне ее писать если я понимаю что что бы я не написал - они прикопаются и еще не примут?
Почитай отзывы, или даже спроси друзей, ибо как мне кажется, каждый пятый студент в России, а уж тем более в Питере заказывал там себе курсовые или дипломы. И я не исключение конечно)
maxmayer221 писал(а):ИЦ Ресурс. Вот просто прогугли это. Даже не так. Информационный центр Ресурс - вот это будет более точнее + ссылку оставлю что бы наверняка помогло https://resurs-2012.ru
Почитай отзывы, или даже спроси друзей, ибо как мне кажется, каждый пятый студент в России, а уж тем более в Питере заказывал там себе курсовые или дипломы. И я не исключение конечно)
Прочитано. Благодарю)
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