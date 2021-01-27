Почему валят студентов?

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Почему валят студентов?

Новое сообщение saveliev92 » 27 янв 2021, 11:52

Вот действительно меня напрягает этот факт - почему наша система образования так валит студентов?

У меня сессия из 11 предметов + дипломная работа на носу.

Просто кринж... как мне ее писать если я понимаю что что бы я не написал - они прикопаются и еще не примут?



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Re: Почему валят студентов?

Новое сообщение saveliev92 » 27 янв 2021, 11:55

Специализация моя - математика.
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Re: Почему валят студентов?

Новое сообщение maxmayer221 » 27 янв 2021, 11:57

ИЦ Ресурс. Вот просто прогугли это. Даже не так. Информационный центр Ресурс - вот это будет более точнее + ссылку оставлю что бы наверняка помогло https://resurs-2012.ru

Почитай отзывы, или даже спроси друзей, ибо как мне кажется, каждый пятый студент в России, а уж тем более в Питере заказывал там себе курсовые или дипломы. И я не исключение конечно)

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Re: Почему валят студентов?

Новое сообщение saveliev92 » 27 янв 2021, 16:18

maxmayer221 писал(а):ИЦ Ресурс. Вот просто прогугли это. Даже не так. Информационный центр Ресурс - вот это будет более точнее + ссылку оставлю что бы наверняка помогло https://resurs-2012.ru

Почитай отзывы, или даже спроси друзей, ибо как мне кажется, каждый пятый студент в России, а уж тем более в Питере заказывал там себе курсовые или дипломы. И я не исключение конечно)

Прочитано. Благодарю)

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