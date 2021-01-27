saveliev92 » 27 янв 2021, 11:52

Вот действительно меня напрягает этот факт - почему наша система образования так валит студентов?

У меня сессия из 11 предметов + дипломная работа на носу.

Просто кринж... как мне ее писать если я понимаю что что бы я не написал - они прикопаются и еще не примут?