Где найти нормальную работу

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Где найти нормальную работу

Новое сообщение Candori » 03 мар 2021, 15:54

Уже достаточно давно безуспешно ищу себе приличную работу - в газетах совершенно нет ничего стоящего, да и в интернете одна ерунда. Может кто-то поможет мне в этом деле?


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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение Arletremi » 03 мар 2021, 18:21

В том то и дело, что сейчас можно получить нормальную работу только по знакомству.
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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение Candori » 03 мар 2021, 20:41

Кто бы еще подсказал где найти подобные знакомства
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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение Xendrabi » 03 мар 2021, 22:49

Может проще тогда уже сразу стать на учет в бирже труда?
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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение Candori » 04 мар 2021, 09:36

На этой бирже никогда ничего хорошего не бывает
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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение Dalefu » 04 мар 2021, 14:06

На самом деле, все не так уж и плохо - хороших вакансий сейчас достаточно много, только нужно знать где искать - в газеты, например, даже не стоит соваться - лучше все-таки сразу начинать поиск работы с интернет сайтов - там наиболее полная база по различным городам и вакансиям, так что точно найдете себе что-то достойное. В крайнем случае, всегда можно будет обратиться вот сюда: https://xn--m1aidc.xn--p1ai/ пройти профессиональную переподготовку, получить, действительно востребованную на рынке специальность и уже без проблем найти себе подходящее место работы.
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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение igordk » 05 мар 2021, 11:21

Скажите , а в интернете можно найти сейчас работу нормальную .
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Re: Где найти нормальную работу

Новое сообщение djum » 23 май 2021, 09:54

igordk писал(а):Скажите , а в интернете можно найти сейчас работу нормальную .

Я вот сейчас зарабатываю в интернет по удаленке на аналитике данных.

Как работу потерял год назад, так сразу найти не смог, ну и решил попробовать.

Подобрал себе курсы по Excel на https://geekhacker.ru/learn-excel/, подучился, ну и стал работать в этом направлении.

Заказы беру на фриланс биржах и сайтах объявлений.

Зарабатываю для себя, не миллионы конечно, но себе хватает.

Так что если кому интересно, то попробуйте.

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