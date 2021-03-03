djum » 23 май 2021, 09:54

igordk писал(а): Скажите , а в интернете можно найти сейчас работу нормальную .

Я вот сейчас зарабатываю в интернет по удаленке на аналитике данных.

Как работу потерял год назад, так сразу найти не смог, ну и решил попробовать.

Подобрал себе курсы по Excel на https://geekhacker.ru/learn-excel/ , подучился, ну и стал работать в этом направлении.

Заказы беру на фриланс биржах и сайтах объявлений.

Зарабатываю для себя, не миллионы конечно, но себе хватает.

Так что если кому интересно, то попробуйте.