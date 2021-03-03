Где найти нормальную работу
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Где найти нормальную работу
Уже достаточно давно безуспешно ищу себе приличную работу - в газетах совершенно нет ничего стоящего, да и в интернете одна ерунда. Может кто-то поможет мне в этом деле?
-
Candori
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Где найти нормальную работу
В том то и дело, что сейчас можно получить нормальную работу только по знакомству.
- Arletremi
- Читатель
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
-
Re: Где найти нормальную работу
Кто бы еще подсказал где найти подобные знакомства
-
Candori
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Где найти нормальную работу
Может проще тогда уже сразу стать на учет в бирже труда?
-
Xendrabi
- Читатель
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Где найти нормальную работу
На этой бирже никогда ничего хорошего не бывает
-
Candori
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Где найти нормальную работу
На самом деле, все не так уж и плохо - хороших вакансий сейчас достаточно много, только нужно знать где искать - в газеты, например, даже не стоит соваться - лучше все-таки сразу начинать поиск работы с интернет сайтов - там наиболее полная база по различным городам и вакансиям, так что точно найдете себе что-то достойное. В крайнем случае, всегда можно будет обратиться вот сюда: https://xn--m1aidc.xn--p1ai/ пройти профессиональную переподготовку, получить, действительно востребованную на рынке специальность и уже без проблем найти себе подходящее место работы.
-
Dalefu
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Где найти нормальную работу
Скажите , а в интернете можно найти сейчас работу нормальную .
-
igordk
- Читатель
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
-
Re: Где найти нормальную работу
igordk писал(а):Скажите , а в интернете можно найти сейчас работу нормальную .
Я вот сейчас зарабатываю в интернет по удаленке на аналитике данных.
Как работу потерял год назад, так сразу найти не смог, ну и решил попробовать.
Подобрал себе курсы по Excel на https://geekhacker.ru/learn-excel/, подучился, ну и стал работать в этом направлении.
Заказы беру на фриланс биржах и сайтах объявлений.
Зарабатываю для себя, не миллионы конечно, но себе хватает.
Так что если кому интересно, то попробуйте.
- djum
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
-
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Вернуться в Работа, курсы, образование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3