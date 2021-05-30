Куда отдать дочь на учебу

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Куда отдать дочь на учебу

Новое сообщение Xendrabi » 30 май 2021, 14:44

В этом году дочь заканчивает школу, и буквально вчера заявила, что не очень хочет дальше учится. Как мы ее не уговаривали – ничего не помогает. И что теперь с ней делать и куда еще ее можно пристроить?


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Re: Куда отдать дочь на учебу

Новое сообщение Dalefu » 30 май 2021, 17:10

Да, дети сейчас пошли не подарок – ничего не хотят, ничего им не нужно, только и знают, что целыми днями в телефон или компьютер втыкать. Я вот тоже уже не знаю, что со своей красавицей делать – вроде и ремня уже давать поздно.
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Re: Куда отдать дочь на учебу

Новое сообщение Arletremi » 30 май 2021, 20:17

Если она у вас такой умная и самостоятельная, тогда пускай идет работать – раз учиться не хочет, тогда нечего сидеть на шее у родителей. Или же, если вас такой вариант не устраивает, тогда попробуйте предложить ей высшее образование за рубежом: https://educationaustria.ru/vuzy-veny/v ... iversitet/ - подобное направление сейчас очень востребовано и впоследствии можно будет очень неплохо зарабатывать.
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Re: Куда отдать дочь на учебу

Новое сообщение Fabianna » 17 сен 2021, 14:22

Спросите для начала свою дочь, куда она хочет. И всегда отталкивайтесь от её желаний и предпочтений. Мой сын решил поступать в ХНУРЕ на Компьютерную инженерию. Мы его всячески поддерживаем, даже если бы выбрал народное пение или физической культуры, всё равно были бы не против.
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