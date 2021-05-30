Куда отдать дочь на учебу
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Куда отдать дочь на учебу
В этом году дочь заканчивает школу, и буквально вчера заявила, что не очень хочет дальше учится. Как мы ее не уговаривали – ничего не помогает. И что теперь с ней делать и куда еще ее можно пристроить?
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Куда отдать дочь на учебу
Да, дети сейчас пошли не подарок – ничего не хотят, ничего им не нужно, только и знают, что целыми днями в телефон или компьютер втыкать. Я вот тоже уже не знаю, что со своей красавицей делать – вроде и ремня уже давать поздно.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Куда отдать дочь на учебу
Если она у вас такой умная и самостоятельная, тогда пускай идет работать – раз учиться не хочет, тогда нечего сидеть на шее у родителей. Или же, если вас такой вариант не устраивает, тогда попробуйте предложить ей высшее образование за рубежом: https://educationaustria.ru/vuzy-veny/v ... iversitet/ - подобное направление сейчас очень востребовано и впоследствии можно будет очень неплохо зарабатывать.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Куда отдать дочь на учебу
Спросите для начала свою дочь, куда она хочет. И всегда отталкивайтесь от её желаний и предпочтений. Мой сын решил поступать в ХНУРЕ на Компьютерную инженерию. Мы его всячески поддерживаем, даже если бы выбрал народное пение или физической культуры, всё равно были бы не против.
- Fabianna
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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