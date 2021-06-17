Kletochka » 17 июн 2021, 18:12

Здравствуйте, дорогие соотечественники! Вы уехали, чтобы улучшить жизнь, а не что-то терять. Но ваши дети забывают русский язык и культуру. И утрачивают нужный навык: ведь работодатели считают их русскими. Жизнь пёстрая: сегодня санкции, завтра объятия, потом наоборот. А знания остаются навсегда. Как и документы: свидетельство о сдаче ЕГЭ – бумага полезная. Запас карман не тянет (русская пословица). И я могу вам всё это дать! Опытный репетитор со стажем более 25 лет; награждён медалью «За доблестный труд». Член Союза писателей России. В чём можно убедиться: https://profi.ru/profile/ChuvilyaevPA/? ... ice_search

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