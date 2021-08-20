Работа: швеи, закройщики, портные - вакансии в Казахстане
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Работа: швеи, закройщики, портные - вакансии в Казахстане
У нас в городе много швейных цехов, где трудится очень много народу, я всегда работала швеёй. Из - за низкой заработной платы, ушла со старого места. Сразу же начала искать, что то подходящее для себя. Времени конечно потратила много, пока не нашла очень удобный сайт бесплатных объявлений с вакансиями в Казахстане https://knopka.kz/rabota/vakansii/shvei ... hlennosti/. Там я нашла место в швейном цеху закройщицей. Место мне очень нравится и оплата, что самое главное, высокая и это радует.
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antina
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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