Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению

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Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению

Новое сообщение ВиллиВОнка » 27 авг 2021, 20:18

Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению, не подскажите где стоит проходить такие курсы?


ВиллиВОнка
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Сообщения: 61
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Re: Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению

Новое сообщение Карабас » 27 авг 2021, 23:41

если и проходить курсы, то лучше я думаю искать частные курсы
Карабас
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Re: Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению

Новое сообщение Dima » 28 авг 2021, 19:43

Доброй ночи, пройти можете качественные курсы по СЕО продвижению через контору https://kursy.guru В основном от них можно взять только базовые знания (но если вы только начинаете работать в интернете, это хороший выбор, но для тех кто уже работает это мало что даст) Можно получить от подобной информации — набор знаний, который вам позволят сделать SEO-чеклист для себя. И вы легко с помощью данной и
Dima
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Сообщения: 53
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Re: Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению

Новое сообщение sizov » 29 авг 2021, 14:54

По цене ориентируйтесь.
sizov
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Re: Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению

Новое сообщение djum » 22 окт 2021, 10:18

ВиллиВОнка писал(а):Хочу пройти онлайн курсы по СЕО продвижению, не подскажите где стоит проходить такие курсы?

Ну если вам хорошие нужны, то вот тут посмотрите, на https://geekhacker.ru/learn-seo/ - тут хорошая подборка курсов по СЕО.

С отзывами, обзорами, ценами, вообщем удобно и толково все расписано, так что гляньте..

djum
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