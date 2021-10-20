Покупка акций

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Покупка акций

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 20 окт 2021, 18:40

Кто знает, как зарабатывать на купле-продаже акций из любой точки мира


Виноградов Кирилл
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
Вернуться к началу

Re: Покупка акций

Новое сообщение Egor Smolin » 20 окт 2021, 21:13

Так есть одна мобильная платформа R MobileTrader, которая облегчает торговлю на forex и позволяет быть всегда в курсе дел на бирже и в мире экономики. Я сам еще не пробовал ее, но у меня есть хороший знакомый, который давно занимается трейдингом, так он только там и следить за всеми новостями и прогнозами.
Egor Smolin
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Работа, курсы, образование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group