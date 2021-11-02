Курсы по охране труда
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Курсы по охране труда
Здравствуйте, форумчани! Думаю по названию обсуждения становятся понятно о чем пойдет речь) Если вдруг вам нужно пройти обучение по охране труда могу вам посоветовать один проверенный институт, вот тут найдете подробную информацию о курсе https://iniso.ru/направления-обучения/охрана-труда/обучение-работников-по-охране-труда/ , длительность, цену и тд)
- MsGigi
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2021, 23:16
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