Уроки испанского
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Уроки испанского
Здравствуйте, форумчани! Не нашла подходящей темы, ведь везде говорят только про английский, так вот хочу вам посоветовать классные курсы испанского языка онлайн, если давно думала надо тем, что бы начать изучение иностранного языка, сейчас самое время) Но для начала советую записаться на бесплатный открытый урок, так проще будет понять подходит вам эта школа или нет)
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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