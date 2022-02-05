Hamur » 20 фев 2022, 10:34

Очень приятно знать, что есть люди, которые читают книги и покупают их.

Это сейчас редкость… Многие читают электронные книги, но это вообще не то…

Я очень люблю читать и периодически покупаю новые книги на сайте интернет-магазина Розетка https://rozetka.com.ua/hudojestvennaya- ... /c4326593/ .

Здесь часто появляются новинки, есть скидки и акции, можно за книгу рассчитаться использовав промокод из предыдущей покупки.