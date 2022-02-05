Можете порекомендовать где купить книги?
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Можете порекомендовать где купить книги?
- Виталик
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?
- artem222
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?
- Skymall
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?
- Nataxa
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:21
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?
Это сейчас редкость… Многие читают электронные книги, но это вообще не то…
Я очень люблю читать и периодически покупаю новые книги на сайте интернет-магазина Розетка https://rozetka.com.ua/hudojestvennaya- ... /c4326593/ .
Здесь часто появляются новинки, есть скидки и акции, можно за книгу рассчитаться использовав промокод из предыдущей покупки.
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?
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Deimon
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 25 окт 2020, 22:38
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?
Deimon писал(а):А я онлайн книги читаю. Покупать считаю нет смысла.
Я только онлайн ищу книги, потому что покупать в таком количестве, как они мне нужны не вижу смысла: дорого и нет места для хранения. Сейчас смотрю и выбираю лучшие книги по продажам https://bukva.info/blog/knigi-po-prodazham/ на сайте Читай Быстро. Здесь есть литература на разные тематики, посмотрите и сможете подобрать нужные книги для себя.
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Baros
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 18:26
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