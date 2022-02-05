Можете порекомендовать где купить книги?

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Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение Виталик » 05 фев 2022, 18:52

Привет. кто то из вас может порекомендовать пожалуйста где лучше заказать книги в печатном варианте?


Виталик
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение artem222 » 06 фев 2022, 11:42

Доброе утро. Думаю вы легко сможете найти хороший книжный магазин на озоне или вайлдберис. Там их буквально сотни и вы сможете повыбирать по отзывам от их клиентов. Уверен найдете что то хорошее.
artem222
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение Skymall » 13 фев 2022, 03:50

Здравствуйте, если вы не можете понять где покупать бумажные книги то тут без проблем подскажу, у меня все в семье любят читать и мы давно разобрались. Лично от себя первым делом советую заглянуть на сайт https://bookinstein.ua/ вас приятно удивит как ассортимент так и цены
Skymall
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение Nataxa » 15 фев 2022, 16:27

Я в интернете всегда делаю покупки, удобно и выгодно.
Nataxa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:21
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение Hamur » 20 фев 2022, 10:34

Очень приятно знать, что есть люди, которые читают книги и покупают их.

Это сейчас редкость… Многие читают электронные книги, но это вообще не то…

Я очень люблю читать и периодически покупаю новые книги на сайте интернет-магазина Розетка https://rozetka.com.ua/hudojestvennaya- ... /c4326593/ .

Здесь часто появляются новинки, есть скидки и акции, можно за книгу рассчитаться использовав промокод из предыдущей покупки.

Hamur
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение Deimon » 12 июн 2022, 13:46

А я онлайн книги читаю. Покупать считаю нет смысла.
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Deimon
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Сообщения: 16
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Re: Можете порекомендовать где купить книги?

Новое сообщение Baros » 13 июн 2022, 13:02

Deimon писал(а):А я онлайн книги читаю. Покупать считаю нет смысла.

Я только онлайн ищу книги, потому что покупать в таком количестве, как они мне нужны не вижу смысла: дорого и нет места для хранения. Сейчас смотрю и выбираю лучшие книги по продажам https://bukva.info/blog/knigi-po-prodazham/ на сайте Читай Быстро. Здесь есть литература на разные тематики, посмотрите и сможете подобрать нужные книги для себя.

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Baros
Читатель
 
Сообщения: 16
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