Реалии получения диплома
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Реалии получения диплома
Чего больше ожидает в Чехии многочисленных желающих учиться? Действительно ли это рай для студентов, или слухи, скажем так, преувеличены? И стоит ли обращать внимание на жалобы оппонентов восторженного восприятия чешской системы обучения? Разберемся во всем по порядку. Реалии получения http://l-diplomas.com/vuz/ диплома в прекрасной Чехии. Реалии получения диплома в прекрасной Чехии. Чехия — страна, где появился один из первых в Европе вузов, причем есть он и сегодня — это Пражский университет. Основан он был в 1208 году Карлом IV. Естественно, что за столетия образовательного движения уровень образования в этой стране возрос настолько, что чешские университеты считаются довольно престижными: с дипломом этих вузов можно рассчитывать на работу в Европе и США. Кроме того, студентов привлекает возможность получить документ об образовании престижного чешского университета бесплатно — все расходы по обучению возьмет на себя государство. Немного найдется стран мира, которые готовы вкладывать деньги в образование иностранцев — чаще всего даже своих студентов учат за их же деньги. Россия имеет с Чехией достаточно близкие отношения, чтобы в этой европейской стране признавались дипломы и дипломы российского образца. Поэтому студенту не обязательно что-то предпринимать для перевода документов, не нужно сдавать дополнительные тесты и экзамены — можно приехать в Чехию за той же степенью образования, которая была вам доступна в России — второе высшее, докторантура и так далее. Нет здесь и языковых барьеров — преподавание ведется не только на чешском и английском, но и на русском языке. В Чехии можно одновременно учиться и работать (особенно часто этим пользуются студенты-заочники и студенты вечерней формы обучения). А кроме того, студент может уплотнить свой график экзаменов и уменьшить срок учебы на 6 месяцев, а то и на год. Диплома чешского вуза достаточно для трудоустройства в Чехии — вам не нужно добывать разрешение на работу.
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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