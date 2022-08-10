Вступить в СРО
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Вступить в СРО
Какой способ вступления в СРО наиболее надёжный в Москве?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Вступить в СРО
Рекомендую узнать как получить допуск СРО от 50 000 рублей в Москве под ключ https://msk.stroyurist.ru/services/sro/vstupit-v-sro/ Не забывайте что при вступлении в СРО нужно оплатить взнос в компенсационный фонд, вступительный и членский взносы, а также страховку. Процесс вступления в СРО в Москве будет гораздо легче с участием специалистов компании.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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