Вступить в СРО

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Вступить в СРО

Новое сообщение Simovich » 10 авг 2022, 17:06

Какой способ вступления в СРО наиболее надёжный в Москве?


Simovich
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Вступить в СРО

Новое сообщение Davidos » 10 авг 2022, 20:30

Рекомендую узнать как получить допуск СРО от 50 000 рублей в Москве под ключ https://msk.stroyurist.ru/services/sro/vstupit-v-sro/ Не забывайте что при вступлении в СРО нужно оплатить взнос в компенсационный фонд, вступительный и членский взносы, а также страховку. Процесс вступления в СРО в Москве будет гораздо легче с участием специалистов компании.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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