Частный садик для ребенка в Одинцово

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Частный садик для ребенка в Одинцово

Новое сообщение Константин Васильевич » 11 авг 2022, 18:51

Какой хороший частный садик для ребенка в Одинцово выбрать и сколько стоить будет?


Константин Васильевич
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Частный садик для ребенка в Одинцово

Новое сообщение Senindmitriy » 11 авг 2022, 22:52

Ну там по ценам нужно непосредственно смотреть, они же меняются постоянно. Думаю от 15 тысяч
Senindmitriy
Читатель
 
Сообщения: 25
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