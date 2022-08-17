Kasandra » 17 авг 2022, 00:49

Aleksandra писал(а): Где можно пройти курс Data Science?

Приветствую Вас! Вы можете пройти курс Data Science тут - https://onlineitea.com.ua/course/kurs-ds-and-ml/ обучение это достаточное количество практики. Занятия проходят в следующем формате: теория, подкрепленная практикой + объемная задача. На каждое выполненное задание вы будете получать развернутый комментарий и оценку от преподавателя и ментора.