Курс Data Science
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Курс Data Science
Где можно пройти курс Data Science?
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Курс Data Science
Aleksandra писал(а):Где можно пройти курс Data Science?
Приветствую Вас! Вы можете пройти курс Data Science тут - https://onlineitea.com.ua/course/kurs-ds-and-ml/ обучение это достаточное количество практики. Занятия проходят в следующем формате: теория, подкрепленная практикой + объемная задача. На каждое выполненное задание вы будете получать развернутый комментарий и оценку от преподавателя и ментора.
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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