Курс Data Science

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Курс Data Science

Новое сообщение Aleksandra » 17 авг 2022, 00:36

Где можно пройти курс Data Science?


Aleksandra
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
Вернуться к началу

Re: Курс Data Science

Новое сообщение Kasandra » 17 авг 2022, 00:49

Aleksandra писал(а):Где можно пройти курс Data Science?

Приветствую Вас! Вы можете пройти курс Data Science тут - https://onlineitea.com.ua/course/kurs-ds-and-ml/ обучение это достаточное количество практики. Занятия проходят в следующем формате: теория, подкрепленная практикой + объемная задача. На каждое выполненное задание вы будете получать развернутый комментарий и оценку от преподавателя и ментора.

Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Работа, курсы, образование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group