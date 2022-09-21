Где можно найти вакансию нефтяника?
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Где можно найти вакансию нефтяника?
Добрый день, кто знает где можно найти вакансию нефтяника, а то вот ищу как раз работу, а пока не знаю где можно найти вакансию может тут кто что подскажет?
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Re: Где можно найти вакансию нефтяника?
Я вот недавно нашёл на сайте нефтяник вакансии, тут у них как раз можно найти профессии в этой сфере и очень много их, а то раньше искал на других сайтах так вообще никаких актуальных не мог найти, а тут через два дня уже нашёл около 5 вакансий
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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