Где можно найти вакансию нефтяника?

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Где можно найти вакансию нефтяника?

Новое сообщение revo11 » 21 сен 2022, 22:34

Добрый день, кто знает где можно найти вакансию нефтяника, а то вот ищу как раз работу, а пока не знаю где можно найти вакансию может тут кто что подскажет?


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Re: Где можно найти вакансию нефтяника?

Новое сообщение roman27 » 22 сен 2022, 15:25

Я вот недавно нашёл на сайте нефтяник вакансии, тут у них как раз можно найти профессии в этой сфере и очень много их, а то раньше искал на других сайтах так вообще никаких актуальных не мог найти, а тут через два дня уже нашёл около 5 вакансий
roman27
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