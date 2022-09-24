Подскажите школу для обучения астрологии .

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Подскажите школу для обучения астрологии .

Новое сообщение Dimon9850 » 24 сен 2022, 15:47

Здравствуйте, где можно получить обучение на астролога? Увлекаюсь давно, сейчас решил что пришло время получить диплом.


Dimon9850
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Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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