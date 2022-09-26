Сигнал сотовой связи
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Сигнал сотовой связи
Для улучшения качества связи и повышения скорости интернета, можно использовать специальные усилители. Используются усилители сигнала сотовой и мобильной связи для сети интернет в разных условиях. Усилители связи могут быть разными: для 2G, 3G, 4G. Чтобы установить их для улучшения мобильного Интернета, нужно сначала выбрать систему пассивного усиления. Подробнее про усиление сотовой связи читайте на этом форуме http://moscow.2bb.ru/viewtopic.php?id=6279
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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