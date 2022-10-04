щу ресурс для прохождения курса повышения калификации для педагогов географии!

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щу ресурс для прохождения курса повышения калификации для педагогов географии!

Новое сообщение MilaTim25 » 04 окт 2022, 20:46

Ищу ресурс для прохождения курса повышения калификации для педагогов географии в дистанционном формате! Заранее спасибо!


MilaTim25
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