щу ресурс для прохождения курса повышения калификации для педагогов географии!
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
щу ресурс для прохождения курса повышения калификации для педагогов географии!
Ищу ресурс для прохождения курса повышения калификации для педагогов географии в дистанционном формате! Заранее спасибо!
- MilaTim25
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Работа, курсы, образование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10