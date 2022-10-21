Программирование для детей

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Программирование для детей

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 21 окт 2022, 22:06

По исследованиям - программирование для детей, так же как и шахматы развивает логическое, стратегическое и творческое мышление. Изучение языков программирования для детей имеет много преимуществ, которые влияют на его общее развитие. Самые популярные школы программирования для детей Вы можете посмотреть здесь childrens-programming.com Это единственный полноценный агрегатор для родителей, который поможет наиболее быстро и эффективно погрузить ребенка в мир цифровых технологий. Подробнее здесь http://solncewo.liveforums.ru/viewtopic.php?id=8414


cossotectsuvwyi95
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