Как сделать хорошее резюме?
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Как сделать хорошее резюме?
Друзья можете подсказать как лучше сделать резюме чтобы взяли на работу? тоесть чтобы оно точно прошло
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Как сделать хорошее резюме?
Резюме это конечно очень серьезно, от него зависит решение работодателя, и конечно к составлению нужно относиться серьезно, я когда искал работу сделать себе резюме следуя правилам здесь http://www.time-samara.ru/content/view/ ... pyt-raboty отличная статья, тут и конструктор резюме дали, можете перейти по ссылочке и посмотреть.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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