Как сделать хорошее резюме?

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Как сделать хорошее резюме?

Новое сообщение IntoSpace » 31 окт 2022, 22:12

Друзья можете подсказать как лучше сделать резюме чтобы взяли на работу? тоесть чтобы оно точно прошло


IntoSpace
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Re: Как сделать хорошее резюме?

Новое сообщение max777 » 31 окт 2022, 22:30

Резюме это конечно очень серьезно, от него зависит решение работодателя, и конечно к составлению нужно относиться серьезно, я когда искал работу сделать себе резюме следуя правилам здесь http://www.time-samara.ru/content/view/ ... pyt-raboty отличная статья, тут и конструктор резюме дали, можете перейти по ссылочке и посмотреть.
max777
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