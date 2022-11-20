Гид по ГОЗ на сайте https://rugoz.ru/education предоставляет полный обучающий материал для всех, кто работает с ГОСОБОРОНЗАКАЗОМ Анастасия Ганичева, это основатель и главный эксперт с огромным 19-ти летней практикой понимает все моменты и помогает разным компаниям решать сложные вопросы, которые связанны с ГОЗ. Задайте вопрос эксперту по таким вопросам как: раздельный учет в рамках гоз, отчет исполнение контрактов гоз, цена по государственному оборонному заказу. Также на данном сайте Вы можете скачать презентацию с полным перечнем всех услуг компании ГиД по ГОЗ.
Работа с гособоронзаказом — ГИД по ГОЗ
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Работа с гособоронзаказом — ГИД по ГОЗ
Закупки в масштабах гособоронзаказа остаются главным среди тендерных тем. Государственный оборонный заказ поступает исключительно от федеральных органов исполнительной власти, работой которых управляет Правительство Российской федерации. Чтоб принять участие в ГОЗ, необходимо пройти трудозатратную функцию регистрации, получить ЭЦП и аккредитацию. Экспертная компания «ГИД по ГОЗ» может помочь работать с Гособоронзаказом, организовывая бизнес-процессы вашего предприятия.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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