cossotectsuvwyi95 » 20 ноя 2022, 17:47

Закупки в масштабах гособоронзаказа остаются главным среди тендерных тем. Государственный оборонный заказ поступает исключительно от федеральных органов исполнительной власти, работой которых управляет Правительство Российской федерации. Чтоб принять участие в ГОЗ, необходимо пройти трудозатратную функцию регистрации, получить ЭЦП и аккредитацию. Экспертная компания «ГИД по ГОЗ» может помочь работать с Гособоронзаказом, организовывая бизнес-процессы вашего предприятия.

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