Работа с гособоронзаказом — ГИД по ГОЗ

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Работа с гособоронзаказом — ГИД по ГОЗ

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 20 ноя 2022, 17:47

Закупки в масштабах гособоронзаказа остаются главным среди тендерных тем. Государственный оборонный заказ поступает исключительно от федеральных органов исполнительной власти, работой которых управляет Правительство Российской федерации. Чтоб принять участие в ГОЗ, необходимо пройти трудозатратную функцию регистрации, получить ЭЦП и аккредитацию. Экспертная компания «ГИД по ГОЗ» может помочь работать с Гособоронзаказом, организовывая бизнес-процессы вашего предприятия.

Гид по ГОЗ на сайте https://rugoz.ru/education предоставляет полный обучающий материал для всех, кто работает с ГОСОБОРОНЗАКАЗОМ Анастасия Ганичева, это основатель и главный эксперт с огромным 19-ти летней практикой понимает все моменты и помогает разным компаниям решать сложные вопросы, которые связанны с ГОЗ. Задайте вопрос эксперту по таким вопросам как: раздельный учет в рамках гоз, отчет исполнение контрактов гоз, цена по государственному оборонному заказу. Также на данном сайте Вы можете скачать презентацию с полным перечнем всех услуг компании ГиД по ГОЗ.



cossotectsuvwyi95
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