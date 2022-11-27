Обучение на парикмахера
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Обучение на парикмахера
Посоветуйте курсы для парикмахеров.
- tarak
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
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Re: Обучение на парикмахера
Здравствуйте. Я могу посоветовать хорошие семинары для колористов парикмахеров https://www.teperikovahair.ru/seminary Принять участие в семинарах можно бесплатно. Я для себя узнала много бесценной информации от одного из лучших колористов страны.
- gam_gam
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 21:18
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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