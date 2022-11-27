Обучение на парикмахера

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Обучение на парикмахера

Новое сообщение tarak » 27 ноя 2022, 00:14

Посоветуйте курсы для парикмахеров.


tarak
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
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Re: Обучение на парикмахера

Новое сообщение gam_gam » 27 ноя 2022, 20:13

Здравствуйте. Я могу посоветовать хорошие семинары для колористов парикмахеров https://www.teperikovahair.ru/seminary Принять участие в семинарах можно бесплатно. Я для себя узнала много бесценной информации от одного из лучших колористов страны.
gam_gam
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2022, 21:18
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