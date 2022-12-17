Как правильно управлять проектами?

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Как правильно управлять проектами?

Новое сообщение max777 » 17 дек 2022, 23:47

Привет всем, подскажите проверенный ресурс где есть достоверная информация о том как правильно управлять проектами?


max777
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Re: Как правильно управлять проектами?

Новое сообщение max777 » 18 дек 2022, 15:47

Чтобы управлять проектами нужно много знать, знания нужны прежде всего, а чтобы появились знания нужно много читать полезные статьи https://projecto.pro/blog/theory/berezh ... proektami/ вот вроде этой написанные проверенными экспертами, сайт очень большой и информативный, рекомендую изучить.
max777
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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