Как определить самый выгодный курс обмена криптовалют?

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Как определить самый выгодный курс обмена криптовалют?

Новое сообщение KoPyLoV » 15 янв 2023, 14:20

Как определить самый выгодный курс обмена криптовалют?


KoPyLoV
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Как определить самый выгодный курс обмена криптовалют?

Новое сообщение FromZoo » 15 янв 2023, 16:05

Если вы хотите конвертировать какую-нибудь криптовалюту, например USDT на ETH на сайте обменнике https://acryptoexchange.com/ и не знаете выгодный ли курс он предлагает, убедитесь сотрудничает ли этот сайт с известным мониторинговым ресурсом BestChange и посетите последний. Там вы найдёте всю информацию об обменнике, увидите его место в рейтинговой таблице и определите выгодный ли у него курс.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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