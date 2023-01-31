Scopus статті
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Scopus статті
Де є компанії які на замовлення пишуть Scopus статті?
- Михаил27
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 сен 2019, 12:25
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Re: Scopus статті
Звісно є. Я, наприклад, зверталася в Києві до компанії SOER publishing https://soer-publ.com.ua/uk/ . Тут 100% гарантія публікації або повернення коштів, офіційний договір, поетапна оплата, 100% індексація статті. Замовлення в цій компанії послугу, не помилитеся з вибором та отримайте якісну послугу.
- KristoferUA
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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