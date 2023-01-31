Scopus статті

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Scopus статті

Новое сообщение Михаил27 » 31 янв 2023, 23:15

Де є компанії які на замовлення пишуть Scopus статті?


Михаил27
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 12:25
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Re: Scopus статті

Новое сообщение KristoferUA » 01 фев 2023, 00:13

Звісно є. Я, наприклад, зверталася в Києві до компанії SOER publishing https://soer-publ.com.ua/uk/ . Тут 100% гарантія публікації або повернення коштів, офіційний договір, поетапна оплата, 100% індексація статті. Замовлення в цій компанії послугу, не помилитеся з вибором та отримайте якісну послугу.
KristoferUA
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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