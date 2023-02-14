Как научиться торговать на биржах?

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Как научиться торговать на биржах?

Новое сообщение natad820 » 14 фев 2023, 18:54

Всем привет! Кто занимается трейдингом? Где обучались, какие результаты? Как можно этому обучиться? Хочууу


natad820
Писатель
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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