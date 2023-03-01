Ищу помощника. Все подробности в ЛС

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Ищу помощника. Все подробности в ЛС

Новое сообщение MilaTim25 » 01 мар 2023, 22:18

Всем добрый вечер! Ищу помощника, со знаниями маркетинга. Все подробности в лс


MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу помощника. Все подробности в ЛС

Новое сообщение natad820 » 02 мар 2023, 01:58

Делегирование задач важно доверять еще и толковому человеку. СОветую найти себе ассистента через компанию Делегатор24. Здесь масса работников, и все они являются специалистами в той или другой сфере. Всегда на связи, решают все вопросы оперативно. У меня бухгалтер оттуда, все смотрит, оформляет все нужные документы для налоговой или других служб. Я довольна.
natad820
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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