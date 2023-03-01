Ищу помощника. Все подробности в ЛС
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Ищу помощника. Все подробности в ЛС
Всем добрый вечер! Ищу помощника, со знаниями маркетинга. Все подробности в лс
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу помощника. Все подробности в ЛС
Делегирование задач важно доверять еще и толковому человеку. СОветую найти себе ассистента через компанию Делегатор24. Здесь масса работников, и все они являются специалистами в той или другой сфере. Всегда на связи, решают все вопросы оперативно. У меня бухгалтер оттуда, все смотрит, оформляет все нужные документы для налоговой или других служб. Я довольна.
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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