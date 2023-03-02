Технический перевод

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Технический перевод

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 18:16

Основная причина – научно-технический прогресс и развитие международных экономических отношений. В этом случае работа переводчиков дает возможность специалистам из разных стран и уголков мира обмениваться знаниями и опытом, сотрудничать и устанавливать деловые отношения. ДЕтальнее на сайте: https://pereklad.ua/spetsializirovannyj ... ij-perevod


Darius4678
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