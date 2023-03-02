По новым правилам раздельный учет затрат и формирование результатов по гособоронзаказу практически не отличаются от правил для других получателей целевых средств. Все исполнители утверждают порядок ведения такого бухучета в учетной политике и производят аналитическую регистрацию операций по статьям затрат в бухучете. Сделаем вместе с вами раздельный учет по гоз, ценообразование в сфере гоз, отдельный счет по гособоронзаказу. Поможем организовать и наладим бизнес-процессы вашего предприятия при работе с ГОЗ. Подробнее об услугах по ссылке https://rugoz.ru/
Оказание услуг по гособоронзаказу
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Оказание услуг по гособоронзаказу
Исполнение гособоронзаказа — это сфера, которая регулируется сразу несколькими органами власти — Это Минобороны, ФАС и Прокуратуры. Кроме того, в рамках ГОЗ для его исполнителей существует обязанность вести раздельный учет по каждому государственному контракту гособоронзаказа. Вопрос: Как правильно вести раздельный учет в организации, которая занимается оптовой торговлей? Как вести раздельный учет? Таких вопросов на самом деле довольно много.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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