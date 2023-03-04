cossotectsuvwyi95 » 04 мар 2023, 18:32

Гособоронзаказ ГОЗ знаком практически всем представителям бизнеса. Контракты, к выполнению которых Министерство обороны используются для закрытия своих нужд привлекает коммерческие организации. К ГОЗ относятся контракты - данное задание на поставку товаров, исполнение специальных работ либо предложение услуг для обеспечивания защиты страны. А заказчиками собственно считаются коммерческие организации.

Принять участие в гособоронзаказе имеют все шансы юридические лица, зарегистрированные согласно законодательству РФ. Соучастники, входящие в её состав, называются исполнителями второго и третьего уровня. Данное имеют все шансы быть как организации, так и ИП и физические лица. Кроме того организация обязана отвечать целому ряду требований: не иметь задолженности по налогам и многие другие требования. Получить помощь в ГОЗ вы можете на обучающем и информационном портал https://rugoz.ru/ — это семинары гоз 2022, услуги гособоронзаказ, ценообразование в сфере гоз и многое другое.