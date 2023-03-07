Где найти курсы для корпоративных клиентов

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Где найти курсы для корпоративных клиентов

Новое сообщение Anton560 » 07 мар 2023, 19:14

Хочу найти хорошие курсы для корпоративных клиентов. Кто знает какие есть варианты.


Anton560
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Re: Где найти курсы для корпоративных клиентов

Новое сообщение Владлен » 07 мар 2023, 21:17

Обычно когда вы хотите такое найти, можно для начала просто поискать в интернете, или в разных группах соцсетей. Поэтому смотрите, если вы ещё не смотрели.
Владлен
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Re: Где найти курсы для корпоративных клиентов

Новое сообщение Ivan95 » 08 мар 2023, 00:10

Обычно я нахожу курсы для клиентов тут: https://bubolab.ru/corp/ Очень хороша компания. Очень быстро выполняют всю свою работу. Поэтому если вы хотите найти для себя какие-то курсы, то обращайтесь в эту компанию.
Ivan95
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