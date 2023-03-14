Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?
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Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?
Нужно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку, подскажите куда обращаться по этому поводу?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?
Если хотите пройти качественные курсы, то рекомендую вам обращаться сюда Skysmart здесь есть Подготовка к ЕГЭ по английскому языку, у меня знакомая сюда записалась, если хотите сдать ЕГЭ на нужные балы, то вам точно сюда, по стоимости ничего не могу сказать, посмотрите на сайте всю информацию.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?
Мы тоже нуждались в подготовке к ЕГЭ. Заранее начали искать преподавателей, которые смогут качественно подготовить нашего ребёнка к экзаменам. Нашли сайт, предлагающий курсы егэ по всем предметам. Подход преподавателей понравился — они объясняли всё чётко и понятно, да и по стоимости недорого.
- игорян565
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 21:54
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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