cossotectsuvwyi95 » 23 апр 2023, 22:13

Для участия в гособоронзаказе головной исполнитель и остальные исполнители второго и третьего уровней по 275-ФЗ обязаны открыть специальные лицевые счета в каком-то из уполномоченных банков. Через их станут проводиться различные расчеты в рамках ГОЗ. Сам процесс воплощения госзакупок по оборонзаказу непростой и вызывает проблемы, в том числе и у тех, кто собственно давно работает по 44-ФЗ. Есть огромное количество различных аспектов, которые затрагивают отчетности перед заказчиками, работой с банками.

Относительно предмета закупочной работы, то, несмотря, что это государственный оборонный заказ, объектами может быть и обычные товары и предложения. На закупках по гособоронзаказу работает той же порядок регистрации. Вы непременно обязаны знать порядок расчета по договору в рамках ГОЗ. Этот порядок не находится в конкретной зависимости от предмета закупки. Каждая сторона договора открывает счет в уполномоченном банке. Все расчеты должны проводиться исключительно через него. Денежные средства от госзаказчика являются целевыми деньгами, потому они должны быть ориентированы исключительно на явные издержки по определенному заказу. В случае направления денег не по предназначению это станет признано конкретным нарушением. Счет в банке закрывается после исполнения контракта.

В различие от стандартных закупок в закупках по гособоронзаказу имеют все шансы инспектировать характер применения перечисленных средств. Направьте внимание, что перевести деньги с особого счета исполнитель сможет только в последствии окончания контракта. Принципиальным различием расчетов по закупкам в масштабах ГОЗ будет то, что исполнитель получает свою прибыль исключительно после исполнения всего заказа, в том числе и раз в нем немало разных заказов. Если Вашему предприятию нужна помощь в решении проблем при работе с ГОЗ, аудит предприятия и раздельного учета. Рекомендую обратить свое внимание на компанию "ГиД по ГОЗ" которая оказывает экспертную помощь всем, кто взаимодействует с гособоронзаказом. Перейти к выбору услуги и получить консультацию можно тут https://rugoz.ru/seminary-goz/