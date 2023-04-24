Нужна картина маслом

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Нужна картина маслом

Новое сообщение samoeglavnoe** » 24 апр 2023, 00:41

Как я могу найти нормального мастера, чтобы он нарисовал портрет моей собаки на холсте? Где искать и как не нарваться на мошенников?


samoeglavnoe**
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Re: Нужна картина маслом

Новое сообщение IntoSpace » 24 апр 2023, 00:47

Вот недавно нашел в ВК одну группу https://vk.com/kartmas52 там можно заказать картины маслом! Я уже несколько раз пользовался их услугами, и каждый раз остаюсь доволен. Картины получаются очень красивые и качественные, а цены приемлемые. К тому же, ребята быстро реагируют на сообщения и всегда готовы помочь с выбором. Рекомендую эту группу всем, кто ищет оригинальный подарок или просто хочет украсить свой дом красивой картиной!
IntoSpace
Фанат
 
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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