Нужна картина маслом
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Нужна картина маслом
Как я могу найти нормального мастера, чтобы он нарисовал портрет моей собаки на холсте? Где искать и как не нарваться на мошенников?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужна картина маслом
Вот недавно нашел в ВК одну группу https://vk.com/kartmas52 там можно заказать картины маслом! Я уже несколько раз пользовался их услугами, и каждый раз остаюсь доволен. Картины получаются очень красивые и качественные, а цены приемлемые. К тому же, ребята быстро реагируют на сообщения и всегда готовы помочь с выбором. Рекомендую эту группу всем, кто ищет оригинальный подарок или просто хочет украсить свой дом красивой картиной!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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