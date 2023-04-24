Я хочу начать изучать иностранный язык
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Я хочу начать изучать иностранный язык
Ну, я хочу начать изучать иностранный язык, а как бы это лучше сделать? Может, кто знает хорошие онлайн ресурсы или учителей?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Я хочу начать изучать иностранный язык
Если вы хотите выучить новый язык, я настоятельно рекомендую попробовать Skype-Language тут . Я использовал эту онлайн-школу языков для изучения испанского языка и остался очень доволен результатом. Платформа предоставляет удобный способ общения с преподавателями, привлекательные цены и гибкое расписание. Языковые уроки проводятся через Skype, что позволяет изучать язык даже в комфорте домашней обстановки. Рекомендую Skype-Language всем, кто хочет быстро и эффективно изучить иностранный язык.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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