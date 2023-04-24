Я хочу начать изучать иностранный язык

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Я хочу начать изучать иностранный язык

Новое сообщение samoeglavnoe** » 24 апр 2023, 23:30

Ну, я хочу начать изучать иностранный язык, а как бы это лучше сделать? Может, кто знает хорошие онлайн ресурсы или учителей?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 119
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Re: Я хочу начать изучать иностранный язык

Новое сообщение IntoSpace » 24 апр 2023, 23:54

Если вы хотите выучить новый язык, я настоятельно рекомендую попробовать Skype-Language тут . Я использовал эту онлайн-школу языков для изучения испанского языка и остался очень доволен результатом. Платформа предоставляет удобный способ общения с преподавателями, привлекательные цены и гибкое расписание. Языковые уроки проводятся через Skype, что позволяет изучать язык даже в комфорте домашней обстановки. Рекомендую Skype-Language всем, кто хочет быстро и эффективно изучить иностранный язык.
IntoSpace
Фанат
 
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