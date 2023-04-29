Где можно выучить английский нормально?
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Где можно выучить английский нормально?
Ребят, кто-нибудь подскажет, где можно выучить английский нормально? Я уже прошерстил интернет, но не знаю, что выбрать. Какие школы или учителя проверенные?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где можно выучить английский нормально?
По моему опыту, Skysmart https://skysmart.ru/lessons/angliyskiy-yazyk - это отличная онлайн-школа для детей и подростков. Они предлагают бесплатное вводное занятие, что дает возможность оценить качество обучения. Я особенно оценила их свою учебную платформу, которая позволяет родителям легко отслеживать прогресс ребенка. Курсы для дошкольников и школьников на высоком уровне и нацелены на развитие ребенка. В целом, я очень довольна своим опытом обучения в Skysmart.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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