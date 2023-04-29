Где можно выучить английский нормально?

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Где можно выучить английский нормально?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 29 апр 2023, 00:52

Ребят, кто-нибудь подскажет, где можно выучить английский нормально? Я уже прошерстил интернет, но не знаю, что выбрать. Какие школы или учителя проверенные?


samoeglavnoe**
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Re: Где можно выучить английский нормально?

Новое сообщение IntoSpace » 29 апр 2023, 01:28

По моему опыту, Skysmart https://skysmart.ru/lessons/angliyskiy-yazyk - это отличная онлайн-школа для детей и подростков. Они предлагают бесплатное вводное занятие, что дает возможность оценить качество обучения. Я особенно оценила их свою учебную платформу, которая позволяет родителям легко отслеживать прогресс ребенка. Курсы для дошкольников и школьников на высоком уровне и нацелены на развитие ребенка. В целом, я очень довольна своим опытом обучения в Skysmart.
IntoSpace
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