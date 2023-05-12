Дайте информацию по токарным работам

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Дайте информацию по токарным работам

Новое сообщение Prokl » 12 май 2023, 13:03

Форумчане, надо найти хороших токарей, есть заказа на производство деталей, изготовить нужно в короткие сроки, дайте информацию


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Re: Дайте информацию по токарным работам

Новое сообщение glebushka » 12 май 2023, 19:34

У меня есть станок старый советский токарный мог бы выполнить на нем многое
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Re: Дайте информацию по токарным работам

Новое сообщение hipe » 13 май 2023, 01:11

Возможно эта компания вам поможет https://mexcex1.ru они предлагают и металлообработку и токарные и другие виды работ, когда-то давно еще сотрудничали с ними они выполняли заказы быстро
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Re: Дайте информацию по токарным работам

Новое сообщение шторка » 23 июн 2023, 17:48

Для того чтобы правильно все выбрать, я думаю правильно искать мастера для консультаций
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Re: Дайте информацию по токарным работам

Новое сообщение волинка » 23 июн 2023, 17:53

Всем привет! А у меня вот возник вопрос относительно заказа кромкооблицовочного станка https://elektromotor.com.ua/g46943939-kromkooblitsovochnye-stanki . Вот вы бы что выбирали в первую очередь: качество или дешевле купить? Я просто вижу отличные предложения на сайте компании Электромотор, но не знаю стоит ли покупать новые такие станки, что скажите?
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