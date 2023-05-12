Дайте информацию по токарным работам
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Дайте информацию по токарным работам
Форумчане, надо найти хороших токарей, есть заказа на производство деталей, изготовить нужно в короткие сроки, дайте информацию
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Дайте информацию по токарным работам
У меня есть станок старый советский токарный мог бы выполнить на нем многое
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Дайте информацию по токарным работам
Возможно эта компания вам поможет https://mexcex1.ru они предлагают и металлообработку и токарные и другие виды работ, когда-то давно еще сотрудничали с ними они выполняли заказы быстро
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hipe
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Дайте информацию по токарным работам
Для того чтобы правильно все выбрать, я думаю правильно искать мастера для консультаций
- шторка
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 21 июн 2022, 15:11
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Re: Дайте информацию по токарным работам
Всем привет! А у меня вот возник вопрос относительно заказа кромкооблицовочного станка https://elektromotor.com.ua/g46943939-kromkooblitsovochnye-stanki . Вот вы бы что выбирали в первую очередь: качество или дешевле купить? Я просто вижу отличные предложения на сайте компании Электромотор, но не знаю стоит ли покупать новые такие станки, что скажите?
- волинка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 май 2023, 11:26
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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