Как начать говорить на немецком. Полезное чтение
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Как начать говорить на немецком. Полезное чтение
Просто делюсь полезной статьей о том, что делать, если вроде знаешь немецкий, но не получается свободно разговаривать на нем https://mydeutsch-online.com/blog/advic ... ikativkurs По шагам буквально расписаны все психологические и речевые ловушки. Очень помогает понять, в чем дело и начать разговаривать.
- RomanSimon
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Работа, курсы, образование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8