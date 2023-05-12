Как начать говорить на немецком. Полезное чтение

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Как начать говорить на немецком. Полезное чтение

Новое сообщение RomanSimon » 12 май 2023, 18:59

Просто делюсь полезной статьей о том, что делать, если вроде знаешь немецкий, но не получается свободно разговаривать на нем https://mydeutsch-online.com/blog/advic ... ikativkurs По шагам буквально расписаны все психологические и речевые ловушки. Очень помогает понять, в чем дело и начать разговаривать.


RomanSimon
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