Türkiye'de Programlama, Analitik ve Veri Bilimi
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Türkiye'de Programlama, Analitik ve Veri Bilimi
Merhaba! Türkiye'de programlama, analitik ve veri bilimi okumayı düşünüyorum. Bunun için iyi bir eğitim platformu önerebilir misiniz?
- Gacked
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 май 2023, 14:44
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Re: Türkiye'de Programlama, Analitik ve Veri Bilimi
Merhaba! Deneyimlerimi memnuniyetle paylaşacağım. SKVOT eğitim platformunda kurslar aldım ve Türkiye'de programlama, analitik ve veri bilimi öğrenmek için şiddetle tavsiye ediyorum. Programlama dilleri, veritabanları, veri analizi ve daha fazlası dahil olmak üzere BT'nin çeşitli alanlarında çok çeşitli kurslar sunarlar. Kurslar, kendi alanlarındaki profesyoneller tarafından geliştirilir ve hem teorik materyalleri hem de edinilen bilgileri pekiştirmeye yardımcı olan pratik görevleri içerir. SKVOT ayrıca mükemmel öğrenci desteği ve diğer öğrencilerle bağlantı kurma fırsatları sağlar. https://robotdreams.com.tr/ platformundaki kurslar sayesinde değerli deneyim ve beceriler kazandım ve Türkiye'de okumak için harika bir seçim olduğunu düşünüyorum.
- fysapy
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 май 2023, 11:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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