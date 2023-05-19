Подключение оплаты на сайте интересует

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Подключение оплаты на сайте интересует

Новое сообщение hipe » 19 май 2023, 14:18

Как подключить оплату на сайт своего интернет-магазина? Помогите советом


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hipe
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Подключение оплаты на сайте интересует

Новое сообщение Prokl » 19 май 2023, 17:40

Все сервисы обрабатывающие расчеты берут комиссию
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
Знаток
 
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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