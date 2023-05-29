IntoSpace » 29 май 2023, 11:04

К сожалению, я сам не искал школу английского недавно, но могу дать некоторые общие советы. Во-первых, стоит обратить внимание на репутацию школы и отзывы других студентов. Во-вторых, лучше выбирать школу, которая предлагает гибкий график занятий и индивидуальный подход к обучению. Надеюсь, это поможет тебе в поиске!