Школы английского для взрослых и детей

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Школы английского для взрослых и детей

Новое сообщение samoeglavnoe** » 29 май 2023, 02:09

Нужна ваша помощь. Мы ищем хорошую школу английского для меня и моего ребенка. Кто-нибудь знает, где можно найти такие школы? Может быть, кто-то имел опыт поиска и может порекомендовать какие-то проверенные варианты?


samoeglavnoe**
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Re: Школы английского для взрослых и детей

Новое сообщение IntoSpace » 29 май 2023, 11:04

К сожалению, я сам не искал школу английского недавно, но могу дать некоторые общие советы. Во-первых, стоит обратить внимание на репутацию школы и отзывы других студентов. Во-вторых, лучше выбирать школу, которая предлагает гибкий график занятий и индивидуальный подход к обучению. Надеюсь, это поможет тебе в поиске!
IntoSpace
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Re: Школы английского для взрослых и детей

Новое сообщение max » 29 май 2023, 15:12

Мы с моим ребенком ходим в школу английского https://lewisforemanschool.ru они предлагают групповые и индивидуальные занятия для взрослых и детей. Что мне нравится, так это то, что преподаватели у них очень дружелюбные и опытные. Занятия проходят в игровой форме, что делает их увлекательными и эффективными. Если ты ищешь хорошую школу английского, то я рекомендую, у них есть несколько филиалов в нашем городе, так что можно выбрать подходящий по расположению.
max
 
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