Школы английского для взрослых и детей
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Школы английского для взрослых и детей
Нужна ваша помощь. Мы ищем хорошую школу английского для меня и моего ребенка. Кто-нибудь знает, где можно найти такие школы? Может быть, кто-то имел опыт поиска и может порекомендовать какие-то проверенные варианты?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Школы английского для взрослых и детей
К сожалению, я сам не искал школу английского недавно, но могу дать некоторые общие советы. Во-первых, стоит обратить внимание на репутацию школы и отзывы других студентов. Во-вторых, лучше выбирать школу, которая предлагает гибкий график занятий и индивидуальный подход к обучению. Надеюсь, это поможет тебе в поиске!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Школы английского для взрослых и детей
Мы с моим ребенком ходим в школу английского https://lewisforemanschool.ru они предлагают групповые и индивидуальные занятия для взрослых и детей. Что мне нравится, так это то, что преподаватели у них очень дружелюбные и опытные. Занятия проходят в игровой форме, что делает их увлекательными и эффективными. Если ты ищешь хорошую школу английского, то я рекомендую, у них есть несколько филиалов в нашем городе, так что можно выбрать подходящий по расположению.
- max
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 май 2023, 19:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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