волинка » 05 июн 2023, 20:10

Herkese selam! İş dünyasında liderliği geliştirmeye yardımcı olacak kadınlara yönelik çevrimiçi kurslarla ilgileniyorum. Online platformlarda ders alma deneyiminizi paylaşır mısınız? Oradaki kurs yapısı nedir ve ne tür bir destek bekleyebilirim?